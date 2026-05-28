日本人選手がメジャーリーグで活躍する姿は、長年にわたり多くのファンに感動を与え続けてきた。特に、打率という重要な指標で高い成績を残した選手たちは、その技術と精神力の高さを証明している。今回は、日本人選手の中でシーズン打率トップ10をランキング形式で紹介し、その詳細について掘り下げていく。 【MLBデータ】日本人投手のメジャー最多奪三振ランキング まずは、7位－10