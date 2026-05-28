就職活動や昇進試験において選ばれるのはやはり、優秀な人だ。しかし「頭がいい」とは、具体的にどのような資質を意味するのか。組織開発コンサルタントが、日本独自の評価制度によって生まれた日本社会の歪みを指摘する。※本稿は、勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。成果主義よりも年功序列を望む若手が増えた2025年夏、産業能率大学総合研究所が毎年恒例で実施している新入社員