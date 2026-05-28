【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月4日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜19時～）の出演アーティストが発表された。 ■出演アーティスト AI すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル） なにわ男子 浜野謙太＆後藤真希 Little Glee Monster ※五十音順 ■デビュー5周年イヤーのなにわ男子が2曲を特別パフォーマンス 11月にCDデビュー5周年を迎える、なにわ