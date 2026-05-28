【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVメイキング映像を公開した。 ■副音声ではメンバーのコメントも楽しめるファン必見の内容 品川ヒロシが監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しず