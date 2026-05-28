5月28日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 第一実業 [東証Ｐ]決算月【3月】5/28発表 毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて600～5万5000ポイント）を贈呈する。 ■拡充＆記念優待――――&#