28日夕方、山陽小野田市で10歳未満の女子児童がひとりで歩いていたところサルに左足首などをかまれてけがをしました。山陽小野田警察署によりますと28日午後5時30分ごろ、山陽小野田市山野井の長友交差点付近の路上で市内に住む10歳未満の女子児童が歩いていたところサル1匹に左足首や左足の親指をかまれ、けがをしました。サルは現場から南の方向に逃げています。女子児童はサルにかまれた際、転倒していて膝や額などもけがをした