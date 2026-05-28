「警報」や「注意報」など、防災のための気象情報が、28日、大幅に刷新されました。28日午後から始まった新たな防災気象情報では、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」など災害の種類ごとに、住民が取るべき避難行動の目安、“警戒レベル”の数字と組み合わせた名称となりました。また、レベル5特別警報とレベル3警報の間で、レベル4に相当する情報として「危険警報」が新設されました。これからは「レベル5氾濫特別警報」「レベル4