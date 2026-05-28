2026年10月から始まる大型観光キャンペーン＝山口デスティネーションキャンペーンで県は県民が参加する「おもてなし」の取り組みを実施すると発表しました。県観光連盟とおいでませ山口観光キャンペーン推進協議会の合同総会が28日、山口市で開かれ、県内の観光協会などが出席しました。平屋副知事「『万福の旅』山口おもてなし宣言を本日付で公表いたします」合同総会では、2026年10月から始まる山口デス