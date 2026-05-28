台湾メディアのETtodayは26日、日本で仕事をしている台湾人が、店にやってくる台湾人客の「マナー違反」に怒りをあらわにしたと伝えた。記事は、「台湾人の日本旅行人気は依然として高く、個人旅行だけでなく、ツアー旅行を選ぶ人も少なくない」とした上で、このほどSNS・Threads（スレッズ）で、日本で働いているという台湾人女性が「マナーの悪い台湾人客が多い」と苦言を呈したことを紹介した。女性によると、最も多いのが「割