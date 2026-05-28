5月27日、木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが、Instagramのストーリーズで耳のピアスを公開した。その数の多さが注目を集めているようだ。Cocomiは、Instagramの「質問箱」でフォロワーから寄せられた質問に答えていた。メイクや恋愛相談などさまざまな質問があったが、ピアスの話題に言及した。「フォロワーから《ピアスどこに空いてるか見せて欲しいです あとどこで明けましたか》（※原文ママ）と聞かれ、Co