5月25日、モデルのダレノガレ明美が、Xで学歴に対する意見を表明し、大きな反響を呼んだ。一方で、最近のダレノガレの“激変”ぶりにも注目が集まっている。ダレノガレは《わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ。みんな頑張ってんだよ。いろんな道で。自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで》と投稿した。「なぜ唐突に、学歴や職業に関して発言したのかは不明ですが、賛同する人、反発する人と議論がかわされ、注