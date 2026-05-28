古舘伊知郎が、読売巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助氏の長女の手紙に疑問を呈し、波紋を呼んでいる。「5月27日放送の『ゴゴスマ〜GOGO!Smile!〜』（TBS系）でのことです。この日、阿部氏の話題が取り上げられ、長女が公表した謝罪と説明の手紙について、古舘さんが独自の見解を語り始めたのです」（芸能担当記者）5月25日の夜、阿部氏は娘2人のけんかを止めようとして長女の襟首をつかみ、投げ飛ばすなどしたとして、暴行の