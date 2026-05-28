5月25日、タレントのローラがInstagramを更新し、恒例の “田植え姿” を投稿した。毎回、大胆なファッションがSNSをざわつかせているが、今回は “変化” も見られたようだ。ローラは《今年の田植えが終わったよ〜 みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜》とつづった。「ローラさんは、2025年3月、母親の故郷である新潟で1年かけて農業を学んでいくことを宣言。祖父が手放した田んぼの一つを借りているようですが、頻繁