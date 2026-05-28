◇MLB フィリーズ3-0パドレス（日本時間28日、ペトコ・パーク）フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手がパドレス戦で勝利し、6勝目をマーク。連続無失点記録は44回2/3に更新しました。パドレス相手にランナーを出しながらも要所を締めて得点を与えず。スコアボードに「0」を並べ、7回100球、6安打、9奪三振、無失点の好投で6勝目を飾りました。サンチェス投手は現地時間4月30日のジャイアンツ戦で初回に点を取られて以降、44