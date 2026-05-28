衆議院の憲法審査会では、憲法改正に向けた今後の議題について各党から意見表明が行われ、自民党と日本維新の会は憲法9条の改正について早急に議論すべきと表明しました。日本維新の会馬場伸幸議員「国防組織なのに憲法上は軍隊ではない。自衛隊はこのままでは張り子の虎にすぎません。自衛隊を軍として明確に位置づけるために、真剣に憲法改正の実現に向かうべきです」また、自民党の新藤義孝議員も「憲法には、誰がどのような