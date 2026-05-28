日本のアーティスティックスイミング（AS）界に若きスター候補誕生――。5月23日、東京アクアティクスセンターでおこなわれた日本選手権で、16歳の田所新菜（ニーナ）がソロ・フリールーティンで4位に入賞した。前日のデュエット・テクニカルルーティンでも2位でメダルを獲得するなど、その急成長ぶりに「将来のオリンピック候補」としてにわかに注目されているのだ。「田所さんは2010年2月5日、埼玉県生まれ。幼少期からバレ