◇全仏オープン第5日女子シングルス2回戦（2026年5月28日パリ・ローランギャロス）テニスの4大大会第2戦、全仏オープンが28日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス2回戦で元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）が世界72位のドナ・ベキッチ（29＝クロアチア）と対戦。7−6、6−4のストレート勝利を収め、7年ぶりの3回戦進出を決めた。3回戦は世界17位のイバ・ヨビッチ（18＝米国）と対戦する。「試