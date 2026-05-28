「ＤｅＮＡ−オリックス」（２８日、横浜スタジアム）オリックスの２番手・吉田輝星が逆転３ランを被弾した。１−０の七回に登板し、先頭の石上に左中間二塁打を打たれた。１死後、代打・宮崎に四球を与えて１死一、二塁とすると、続く代打・京田にフルカウントから右越えに逆転３ランを浴びた。