猫が懐いてくれない人の特徴5つ どんなに人慣れしている猫でも、基本的には見知らぬ人には警戒心を抱きやすく、動作や声の出し方、ニオイまで、猫は仲良くするかどうかの判断材料にしています。 まずは、猫がなかなか懐かない人の特徴を確認しましょう。 1.大きな声や物音を立てる 猫にとって、大きな音や突発的な音は恐怖の対象です。人間よりも聴覚が鋭いことも関係しています。 そのため、日常的に声