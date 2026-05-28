満員電車の殺伐とした車内では、乗客同士のトラブルも起こり得ます。そんな時は、あえて冷静に対応すると解決することも！？筆者の友人が勇気を振り絞って、電車内のトラブルを解決したお話をご紹介します。 満員電車でトラブル発生！