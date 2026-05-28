岐阜が誇る観光地に衝撃が。5月27日、奥飛騨温泉郷を走る期間限定の観光バスが全焼しました。バスは先週から、今年の運行を始めたばかりでした。 【写真を見る】なぜ？観光バスが全焼 “運転席付近”が激しく燃える 今年の運行は取りやめ 予約者に連絡し返金手続き 期間限定の｢おくひだマウンテンバス｣ 岐阜･高山市 赤色のバスの前方から激しく上がる炎。その後、火の手は後ろまで回り、車体を焼きつくしました。 （目撃した人