辺野古沖の小型船転覆事故で高校生1人が亡くなった事故について文部科学省の判断に賛否が分かれている。2026年5月28日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はこの判断をめぐって平和教育はどうあるべきかを話題にした。誰がどう見ても「違反」という基準に限定すべき文科省が同志社国際高校の辺野古への移設工事の学習に関して、「政治的活動を禁じる」教育基本法第14条第2項に違反したとして指導通知を発出。生徒