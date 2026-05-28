RKK熊本放送の亀山真依アナウンサーが28日、自身のインスタグラムを更新。就職活動中に知り合った女性アナとの2ショットを公開した。 【写真】美人姉妹のような2ショット似てますね～ 「就活時代に出会ったなみき」と投稿し、日本テレビの並木雲楓（もか）アナウンサーと笑顔で顔を寄せ合う写真を掲載。「久々に会えました」と再会を喜んだ。 フォロワーからは「姉妹みたいに見えるのは気のせ