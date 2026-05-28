俳優の志尊淳が主演を務めるドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の公式インスタグラムが27日に更新。第7話のオフショットを公開した。【写真】長濱ねる、スタイル抜群の水着姿公式アカウントは「ミンソクと映里」と紹介し、「本編ではそんな雰囲気ではありませんでしたが オフショットでは乾杯」と投稿した。公開された写真には、バーのカウンターでグラスを手に笑顔を見せる志尊と長濱