◆第９３回日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）とのコンビで日本ダービーに初参戦するフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル＝。来日から１か月、気さくな人柄ですぐに日本の生活に溶け込んだ。「競馬に限らず生活も日本が一番です」。騎乗技術でも関係者の心をつかんだ。新潟で７勝を挙げ、開催リーディング２位。１７日には東京