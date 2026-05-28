◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２８日・横浜）オリックス・吉田輝星投手が今季１１試合目で初めて２日連続で登板した。１点リードの７回に２番手で起用され、先頭の石上に二塁打。１死一、二塁のピンチを招くと、代打・京田に痛恨の逆転３ランを浴びた。吉田は昨年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、４月２５日に初昇格。この日は、勝ちパターンの椋木がベンチ入りメンバーを外れていた。