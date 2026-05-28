上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める6月4日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演するアーティストが決定した。なにわ男子が2曲を特別パフォーマンスするほかAI、すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル）、浜野謙太＆後藤真希、Little Glee Monsterが出演する。【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は、6月1