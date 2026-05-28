俳優の中村倫也と吉野耕平監督が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントに登壇。互いの印象を語り合った。中村と吉野監督がタッグを組むのは、4度目だという。中村は吉野監督に対して「クリエイターとしてオリジナリティを持っている方」と表現。続けて「口下手な自覚があるからか、絵で説明してくるんですよ。一番最初にご一緒した時は、業界人には見つかっているけど世の中にはバレてい