13人組グループ・SEVENTEENのTHE 8とVERNONが、新ユニット「V8 （SEVENTEEN）」を結成。6月29日にファーストアルバムをリリースすることが、発表された。【写真】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYUV8は、THE 8の「8」とVERNONの「V」を組み合わせた名前となる。所属事務所「PLEDIS Entertainment」は「強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する2人の推進力を表現した