俳優の中村倫也（39）が28日、都内で主演映画「君のクイズ」（監督吉野耕平）の舞台あいさつに出席した。クイズ大会の最終問題を1文字も聞かずに正解できた謎に迫るミステリー。この日は劇中で主人公と相対するクイズプレーヤーを演じた神木隆之介（33）から、サプライズで音声が届いた。神木から得意のものまねで公開後の感想を求められると、中村は「ご静聴ください」と客席に呼びかけ。「僕が吉野作品に一番うまく染まれる