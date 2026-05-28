日本航空の客室乗務員から乗務前の検査でアルコールが検知され、出発便が遅れた問題。国土交通省は28日、日本航空に対し監査に入り、事実関係の確認を進めています。この問題は5月23日、広島発羽田行きの便に乗務する予定だったチーフパーサーを務める50代の女性客室乗務員から、乗務前の検査でアルコールが検知され、出発便が40分以上遅れたもの。チーフパーサーは乗務前日、同僚である30代の女性客室乗務員と滞在先のホテルのラ