◇MLB ホワイトソックス15-2ツインズ(日本時間28日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続ホームランでリーグ最速20号到達となりました。ツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した村上選手。7回にチェース・マイドロス選手の満塁ホームランで13-1となると、トラビス・アダムズ投手が投じたアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、打球はレフトスタンドへ。約131mの一発は自身3試合連続