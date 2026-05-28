今季、念願のプレミアリーグタイトルをついに手にしたアーセナル。あと1試合、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝が控えており、夢の2冠を手にするシーズンとなるかもしれない。今季のアーセナルは、夏の積極補強によって分厚いスカッドを手に入れたが、それにより恩恵を受けられなかった選手もいた。マイルズ・ルイス・スケリーがその1人で、ピエロ・インカピエの加入により、左サイドバックとしては3番手となって