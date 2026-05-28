クラブOBであるジョー・コール氏はチェルシーが再びトップレベルのチームになるためには経験豊富なベテラン選手が必要だと主張した。来シーズンよりシャビ・アロンソが新監督に就任するチェルシー。再建へ今夏の移籍市場での動きは重要になるなか、ジョー・コール氏は今までの補強戦略から変える必要があると考えている。近年のチェルシーは若手注目株を多く獲得してきたが、リーダーシップの欠如がここ数シーズンの課題として挙げ