2026W杯より出場国が32ヶ国から48ヶ国に増えたことで、グループステージの仕組みにも変化がある。各グループ上位2チームに加え、グループ3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進出できるのだ。この仕組みに納得していないのが、元アメリカ代表GKティム・ハワードだ。ポッドキャスト『Unfiltered Soccer』にてハワードはグループステージの緊張感が下がると指摘していて、死のグループが減少したことにも不満があるようだ