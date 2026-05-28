フラムは今夏マルコ・シウバに代わる新指揮官探しに奔走しているようだ。英『Football Insider』が報じている2021年夏よりフラムの指揮官に就任したマルコ・シウバ。安定した成績を残し、その手腕は高く評価されてきたが、今夏現行契約は満了を迎える。フラムは新たなオファーを提示したが、同監督はこれを拒否した。クリスタル・パレスなど多くのクラブがフラム指揮官に注目しているが、マルコ・シウバはレアル・マドリードへ引き