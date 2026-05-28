高校生の夏のスポーツの祭典、インターハイを目指す男子サッカーの県大会は、28日、準々決勝4試合が行われました。ベスト4を争う4試合はいずれも目の離せない好ゲームとなりました。県立校で唯一ベスト8に勝ち残った甲南は前半終了間際、コーナーキックから12番坂元のゴールで先制します。しかし、2分後に鹿児島の10番川口が同点ゴール。後半にも鹿児島の川口がゴー