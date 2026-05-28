俳優の中村倫也が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントに登壇した。SNSに寄せられた質問を“検証”する中、神木隆之介が音声でサプライズ登場。神木からむちゃぶりを振られて、モノマネを披露した。【全身ショット】シックなジャケット姿で登場した中村倫也今作は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。たった1問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという