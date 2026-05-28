俳優の中村倫也が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントに、吉野耕平監督とともに登壇した。イベントでは、互いの印象や、制作の裏話などが語られた。【全身ショット】シックなジャケット姿で登場した中村倫也観客からの質問に答えるコーナーで「吉野監督が次回作で、中村さんに演じてほしい役は？」と質問。吉野監督は「また違う役をやってほしいなと思いますね、中村さんは何でもできて