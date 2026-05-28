◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２８日・神宮）西武の長谷川信哉外野手が自己最多となる７号ソロを放った。２点をリードした４回１死。カウント２−１から小川の投じた４球目、１１６キロの外角チェンジアップをとらえ左翼スタンドに運んだ。ポーズを取りながらダイヤモンドを一周し生還。ヘルメットを脱いで、律義にファンの待つ左翼スタンドの方向に一礼していた。「ワンスイング目にタイミングを上手