アップアップガールズ(2)の元メンバーで、シンガーソングライターの吉川茉優（28）が、年内をもって芸能界を引退することが28日、所属事務所の公式サイトで発表された。【写真】キュートな笑顔で新曲を披露するアップアップガールズ（2）YU-Mエンターテインメントのサイトでは「この度、吉川茉優がYU-Mエンターテインメントを退所し、芸能界を引退することとなりましたことをご報告申し上げます」と発表。「アップアップガール