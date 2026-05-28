◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月28日甲子園）西武、巨人、オリックスで通算525本塁打を放った清原和博氏（58）が28日、阪神―日本ハム戦の解説のため、甲子園球場に来場。現在、打撃3部門でセ・リーグのトップを走る阪神・佐藤輝明内野手の打撃についてコメントした。現役時代、清原氏は広角に長打を打てる強打者として君臨。甲子園球場で放った14本塁打中、左翼6本、中堅4本、右翼4本の数字が、非凡さを証明している