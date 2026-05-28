東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁は２８日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京・北区で合宿中だった。今回の件を受けてＳＶリーグはリリースを通じ、「報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、Ｓ