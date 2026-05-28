アメリカ・カリフォルニア州を走る観光バス。この直後、乗り込んだ乗客48人の楽しい旅が一変することに。反対車線に現れた猛スピードのスポーツカーがカーブを曲がり切れず、センターラインを越えバスに正面衝突。バスの車内は大混乱になりました。衝突してきたスポーツカーは、元の形が分からないほどの姿に。前の部分はぐちゃぐちゃに壊れています。この事故でバスの乗客1人が軽いけが。スポーツカーのドライバーは病院に搬送さ