女優の長濱ねるが、珍しい眼鏡姿を披露した。２８日に自身のインスタグラムを更新し、撮影ショットをアップ。ノースリーブで細いフレームの丸メガネをつけた姿や、知的な黒縁メガネも。雰囲気をガラリと変えた。長濱ねるスタッフのＸ（旧ツイッター）でも別の写真が公開され、ネットは「どうしよう、天使すぎる」「ねるちゃんのメガネっ子、反則すぎです」「かっわいい」と絶賛した。