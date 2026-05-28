◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(28日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が5回3失点で降板しました。3回に勝ち越し点をもらい3点リードで迎えた巨人先発の田中投手は5回、2アウト1塁3塁で正木智也選手にタイムリーを浴び2点差とされます。さらにヒットで2アウト満塁となると、3番・近藤健介選手にはフォアボール。押し出しで1点差に迫られました。ピンチは続き打席にはこの日ホームランの栗原陵矢選手。ここはスライダーで