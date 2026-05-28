超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」の浜田靖一会長（右）から提言書を受け取る木原官房長官＝28日午後、国会超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」の浜田靖一会長（自民党）らは28日、木原稔官房長官と国会内で面会し、未確認飛行物体（UFO）などに対応するため、内閣官房に司令塔機能の確立を求める提言書を手渡した。木原氏は記者会見で「未確認の異常現象も含め、引き続きしっか