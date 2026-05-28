将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦は28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、伊藤匠二冠（23）が羽生善治九段（55）を破り、藤井聡太王位（23）＝竜王・名人・棋聖・棋王・王将との六冠＝への挑戦を決めた。伊藤二冠は王位初挑戦。前人未到のタイトル通算100期を目指す羽生九段は、挑戦権獲得を逃した。伊藤二冠は東京都出身で、藤井王位と同学年。2024年に叡王戦5番勝負、25年には王座戦5番勝負で藤井王位をそれぞれ破り、二