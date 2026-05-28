将棋の羽生善治九段が２８日、東京・渋谷区の将棋会館で第６７期王位戦挑戦者決定戦に臨み、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝に敗れた。振り駒の結果、羽生の先手に。持ち時間の残り、形勢とも互角の戦いが続く中、一時はリードを広げたが、悪手が出て終盤は一進一退の展開に。１分将棋になってから逆転を許した。終局間際には、天を仰いで苦しそうな表情を浮かべた。羽生は終局後に「何か手が来たら終わりだと思ったので、自信がなか