福岡市中央区の舞鶴公園で、桜の倒木を受けて行われた緊急点検で、樹齢50年以上の木のうち、伐採や詳しい診断が必要な桜の木が8割を超えることが分かりました。 ■樋口淳哉記者「こちら、不健全とされ対応された木なのですが、大きな空洞になっています。」舞鶴公園では5月28日、桜の木の枝の撤去や、再生をするための対応が行われました。舞鶴公園では4月、ソメイヨシノ1本が倒れ、樹木医が園内の樹齢50年以上の桜の木458本